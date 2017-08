¿Alguna vez has sentido un multiorgasmo? ¿No sabes? Aquí te decimos cómo reconocerlo

Vix Mujer

CDMX.- Experimentar un multiorgasmo no es cualquier cosa, pero tampoco es imposible. Se requiere una buena combinación de estímulos sensoriales y psicológicos para alcanzar ese glorioso momento. De acuerdo con las estadísticas, se calcula que el 57% de las mujeres experimenta un orgasmo al mantener relaciones sexuales, y se estima que sólo el 7% alcanza el multiorgasmo.

Antes de conocer las señales de un multiorgasmo, primero es necesario aclarar que no es lo mismo un orgasmo múltiple que un orgasmo secuencial. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de un multiorgasmo, se trata de experimentar varios clímax seguidos en una misma sesión estimuladora (masturbarte o tener relaciones sexuales).

Por su parte, un orgasmo secuencial consiste en tener orgasmos consecutivos en diferentes sesiones; es decir, que para cada orgasmo el encuentro sexual inicia de nuevo, ya sea con un breve espacio entre cada encuentro o incluso que sean seguidos.

En el caso de los orgasmos secuenciales, es importante mencionar que una mujer tarda hasta 15 minutos en relajarse completamente después de un orgasmo. Este tiempo puede ser aprovechado para reiniciar la actividad sexual y tener un segundo, tercer o cuarto

Las contracciones involuntarias en los músculos que rodean la vagina pueden ser un poco más acelerados. Generalmente se presenta un espasmo por segundo, experimentando entre 3 y 12 durante un orgasmo. Durante un multiorgasmo la frecuencia es un poco más rápida (menos de un segundo por contracción), por lo cual la mujer experimenta más de 15 de estos movimientos involuntarios.

Tips para lograr un multiorgasmo

El sexólogo Iván Arango de Montis, terapeuta y psiquiatra de la División de Servicios Clínicos de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual (AMSSAC), explica en un artículo que para lograr un multiorgasmo son indispensables tres factores:

Autoconocimiento del cuerpo (saber lo que te gusta y lo que no)

Estar dispuesta a recibir estímulos eróticos (adiós tabúes, prejuicios, vergüenza, etc.)

Comunicación con la pareja (no tener pena de decirle lo que quieres y cómo te gusta)

Por su parte, la Doctora Rachel Carlton Abrams menciona algunas otras recomendaciones en su libro La pareja multiorgásmica:

– Estar convencida de que tienes la capacidad de alcanzar un multiorgasmo, de lo contrario tu mente bloqueará a tu cuerpo.

– Recibir estimulación en diferentes puntos erógenos (de ahí la importancia del autoconocimiento y la comunicación).

– No olvides la estimulación del clítoris. Aunque explores otros puntos de placer, el clítoris es un elemento básico.