¿Alguna vez has sentido compersión por tu pareja? Te decimos lo que esto significa

IMujer

CDMX.- La compersión es un término que describe el sentimiento de placer o felicidad de alguien cuando su pareja tiene una relación con otra persona. Es decir, lo opuesto a los celos.

El modelo clásico del romance, y al que estamos acostumbrados, es la relación monogama heterosexual (de hombre y mujer), pero existen alternativas que muchas parejas experimentan, como tener una relación abierta y compartir a su pareja con una o más personas.

“Podemos estar felices por nuestra pareja si tienen un aumento o los ascienden en su trabajo, pero ¿por qué no podemos sentir felicidad cuando encuentran placer con otra persona?”, cuestionó Gracie X, autora de Wide Open: My Adventures in Polyamory, Open Marriage and Loving On My Own Terms.

Estamos acostumbrados a que los celos y la posesión son síntomas de amor, pero la compersión es un sentimiento real que para muchas parejas vale la pena experimentar. Es la satisfacción de saber que tu pareja tiene algún tipo de aventura romántica con otra persona.

El termino comenzó a usarse en San Francisco en 1985 por personas que practicaban el poliamor, específicamente por miembros de la comunidad Kerista.

Elizabeth A Sheff, psicóloga experta en poliamor, asegura que la palabra es frecuentemente usada por personas que practican este tipo de relación, es decir que mantienen varias relaciones al mismo tiempo. Pero en general cualquiera que esté en una relación que no sea monogoma puede experimentar placer cuando su pareja muestre sentimientos por otra persona.

Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que las personas que practican el poliamor experimenten celos en algún punto de su relación. De acuerdo con Sheff, hay diferentes formas en que los celos pueden manifestarse, una de ellas es que una persona se altere demasiado, que haga una introspección o a través de la compersión.

Generalmente a las personas que experimentan esto les da gusto ver a su pareja feliz y que le pasen cosas buenas, independientemente de lo que esto signifique. Por ejemplo, las personas poliamorosas pueden ser más propensas a recibir en su casa a un amante de su pareja, o a cuidar de sus hijos mientras su pareja sale en una cita.

Sin embargo, según Sheff, para que la compersión funcione debe ser un sentimiento auténtico. La estrategia de “fingirlo hasta lograrlo” puede llevar a una relación desastrosa.

¿Lo intentarías?