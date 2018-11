Alertan por secuestros virtuales en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Fiscalía General del Estado reconoció un incremento en los llamados secuestro virtuales, los cuales se están convirtiendo en un problema serio para el estado.

El Vice Fiscal de Investigación al Delito Antonio Zermeño, reveló que tan solo en la semana anterior se registraron dos casos, uno de ellos de una persona que recibió la llamada de Tamaulipas y uno más de un aguascalentense que se encontraba en la ciudad de Irapuato, donde esta última afortunadamente no se logró consumar.

Ante ello reiteró el llamado a la ciudadanía a no caer en el engaño y colgar los teléfonos para no se víctimas de la delincuencia.

Insistió que las llamadas proceden de otras entidades, siendo sujetos bastante hábiles quienes engañan a las víctimas mediante la palabra donde los van llevando para que salgan de su domicilio y a la vez triangulándolo llamadas con familiares cercanos para llegar a este llamado secuestro virtual, donde las cantidades que les piden varía dependiendo la víctima.