Alertan por robos en cajeros automáticos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Secretaria de Seguridad Pública municipal alertó de vivales que rondan los cajeros automáticos y se aprovechan del desconocimiento en el manejo del aparato de algunas personas para engañarlos cambiándoles el plástico con el pretexto de ayudarles, donde previamente se fijan en el número confidencial y al retirarse los usuarios estos delincuentes sacan el dinero de las cuentas o en su caso se van a establecimientos donde no les piden identificación a realizar compras.

El secretario de Seguridad Pública, Juan Antonio Martínez Romo advirtió que estarán vigilantes a esta situación, sobre todo ahora que inicia el llamado Buen Fin y con las fiestas decembrinas y de fin de año para que no hagan de las suyas estas personas, aprovechándose del alto flujo de retiro de efectivo que se tiene.

Tan solo en la semana anterior se registraron dos casos de personas que refieren que alguien se les acercó para apoyarlos, haciéndoles el cambio de tarjeta.

Este tipo de reportes se han agudizado más en la zona centro donde es un punto en el que recurren más personas de la tercera edad a realizar sus transacciones, siendo estos de quienes más se aprovechan los delincuentes.

El jefe policiaco llamó a la población a tener cuidado y no caer en fraudes o engaños, donde deben fijarse bien en que no haya aparatos extraños en los cajeros, no aceptar la ayuda de desconocidos y mucho menos soltar la tarjeta, así como en caso de detectar el robo del plástico llamar de inmediato al banco para cancelar cualquier transacción que se realice y a los comerciantes procurar pedir identificaciones al momento de compras con tarjeta para cualquier duda o aclaración bancaria.