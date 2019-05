Alertan por fumigadores “patito” en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Aguascalientes (COPRISEA), Octavio Jiménez Macías, exhortó a la población a tener precaución al contratar las empresas de fumigación, ya que algunas pueden estar brindando servicios sin autorización y que pueden poner en riesgo la salud de las personas.

El funcionario dijo que, si bien la autoridad tiene controles sobre estas empresas, la ciudadanía debe estar alerta y requerir sus licencias correspondientes al momento de contratar sus servicios, para no verse defraudados e incluso poner en peligro su salud.

Subrayó que en lo que va de este año no se han recibido reportes, sin embargo esto no significa que no estén operando ya que las personas no denuncian.

Dijo que en anteriores años se detectaron casos donde estas empresas utilizan productos agrícolas para fumigar que son más baratos, con la finalidad de incrementar sus ganancias, pero muchas veces no son las sustancias más óptimas para colocarse en espacios de la ciudad.

“Tenemos que decirle a la gente que estén alertas, que se informen, que llamen a la autoridad o que solo contraten los servicios con empresas establecidas y con todos sus permisos ya que luego llegan personas a los domicilios ofrecen el servicio por una propina y ni se sabe lo que rocían”, concluyó.