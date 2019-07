Alertan por fraudes ofreciendo empleo al extranjero

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Alerta el Servicio Nacional del Empleo en Aguascalientes (SNEA) a la población, a no dejarse sorprender por quienes ofrecen empleo temporal al extranjero a cambio de dinero para realizar los trámites.

La titular Carmen Villa, expresó que si bien de momento no se han presentado casos, se está previniendo mediante la recomendación de que se acuda directamente a sus instalaciones en avenida Aguascalientes en Prados del Sur a una cuadra del monumento al papa, donde se les allega de la mayor información de los programas de movilidad laboral internacional, así como se les facilitan los trámites de manera gratuita, y sobre todo en caso de resultar seleccionados se les otorga la documentación correspondiente para que se vayan sin ningún riesgo.

Agregó que en estos momentos cuentan con hasta 1,300 vacantes de empleo temporal a Alemania, Estados Unidos y Canadá, por lo que los únicos autorizados para ello es el Servicio Nacional del Empleo y nadie más.

Advirtió que no se puede cobrar por solicitar empleo, por lo que en ese sentido las personas interesadas deberán seguir los causes oficiales para evitar ser víctimas de algún fraude.