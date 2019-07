Alertan por falsos gestores del Gobierno Federal en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Alertan por la aparición de falsos trabajadores del Gobierno Federal que brindan “supuesta” asesoría para realizar trámites en línea para la solicitud de créditos en el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

Autoridades federales en el estado de Aguascalientes, advierten que toda información sobre los mismos es falsa, debido a que actualmente el INADEM no realiza trámites para créditos, ni asesorías de ningún tipo.

Recomiendan no proporcionar ninguna información personal, no entregar dinero a cambio de un trámite y mucho menos enviar documentos a correos falsos, así como piden denunciar cualquier situación de riesgo para las personas.