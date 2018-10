Alertan de fraude en compra de autos mediante cheques que se cancelan

Redacción

Aguascalientes,, Ags.- Alertan sobre fraudes que se están cometiendo en nuestra entidad para despojar a las personas de automóviles que ponen en venta.

Mediante redes sociales en uno de los casos una mujer denuncia del fraude del que fue objeto por dos personas de las cuales anexa fotografías, donde se le engañó mediante el cuento de comprarle su unidad depositándole un supuesto cheque para facilitar la entrega de los documentos de la unidad y ya con ellos en mano retirarse, para luego el vendedor al recoger el dinero de la venta se le informa en el banco que la operación fue cancelada, dejándola sin papeles y sin unidad.

La denuncia se acompaña del siguiente texto:

ALERTA!!!

DEFRAUDADORES!!

Cuidado con este par de personas que operan juntos engañando a las personas que venden sus vehículos, haciéndoles creer mediante la entrega de un recibo bancario, que pagan el precio pactado a través del depósito de un cheque, y una vez que obtienen los documentos y el vehículo, cancelan la operación monetaria, dejando al vendedor sin automotor, ni dinero!!!!

Le sucedió a mi hermana, el viernes 12 de octubre aproximadamente a las 10 de la mañana recibió una llamada de una mujer que le interesaba el vehículo que estaba vendiendo y después de pactar el precio, a la 1 de la tarde quedaron de verse en el banco HSBC de Torre Plaza bosques. Ahí la mujer llegó acompañada del hombre quien revisó los documentos de la camioneta mientras la mujer acudía a la institución bancaria hacer el supuesto depósito del cheque. Una vez que le entregaron el recibo bancario y mi hermana entregó los papeles y la camioneta verificó en su cuenta que existía el depósito, pero el día de hoy fue informada de que cancelaron la operación bancaria y no tiene los fondos en su cuenta!!!!

La mujer ya no contesta las llamadas ni es localizable por ninguna parte!!!!

Las imágenes de sus rostros fueron captadas en la cámara que se ubica en la tienda de abarrotes del esposo de mi hermana donde acudieron a ver la camioneta.

POR FAVOR COMPARTAN!!!!

NO DEJEMOS QUE SIGAN ABUSANDO!!!