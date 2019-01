Alertan con ausentismo escolar si continua desabasto de gasolina

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado Mario Valdez Herrera, presidente de la comisión de Educación en el Congreso de Aguascalientes, descartó ausentismo en los planteles escolares merced al desabasto de gasolina, pero advirtió que esto pudiera incrementarse de no existir una solución a corto plazo.

“No queremos generar alarma por falta de asistencia a clases, pero si esta situación continúa, vamos a tener dificultades”, apuntó.

El también ex dirigente del gremio magisterial en el estado refirió que ya suman dos semanas con la carencia de combustible en las estaciones generando preocupaciones. “Y si se alarga más, no solamente en las escuelas sino en actividades de comercio e industrias”.

– ¿Por lo pronto cuál es el exhorto?

– Un exhorto urgente a que esta problemática se solucione.

El diputado por Nueva Alianza elogió la respuesta de docentes y padres de familia quienes en medio de la carencia de gasolina no han permitido el ausentismo escolar.