Alerta SSPE por fraudes en redes donde se ofrecen empleos inexistentes

Comunicado

Aguascalientes, Ags.-La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) a través de la Policía Cibernética, alerta a la población sobre una modalidad de fraude por medio de Facebook detectada en la entidad, en la que personas interesadas en obtener un empleo o mejorar sus ingresos son las principales víctimas.

“Se ha detectado en los últimos días, una nueva una modalidad de fraude que se efectúa a través de redes sociales, en el que supuestamente empresas legalmente constituidas, principalmente transnacionales ofrecen empleos bien remunerados, sin embargo cuando los interesados acuden se les solicita cierta cantidad de dinero para iniciar el trámite de ingreso”, informó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza.

Detalló que los defraudadores utilizan el nombre de empresas reconocidas y publican vacantes de empleo, regularmente con sueldos atractivos y pocos requisitos, lo que llama la atención de varias personas que se ponen en contacto con ellos para recibir informes y conocer a detalle los requisitos para ingresar a laborar.

Es en ese momento que los supuestos reclutadores solicitan a los interesados cierta cantidad de dinero para cubrir los gastos generados por exámenes médicos, honorarios, impuestos, comisiones, entre otros, para iniciar el proceso de contratación, indicándoles que se trata de un único pago y proporcionan un número de cuenta al que se debe efectuar el depósito.

Una vez realizado el pago, se pierde totalmente la comunicación con los reclutadores, a quienes ya no se les puede contactar por ningún medio, por lo que los usuarios pierden su dinero.

Por lo anterior, la Policía Cibernética emitió las siguientes recomendaciones:

1. Revisar que quien establece el contacto lo haga de un correo electrónico corporativo (el dominio no debe ser de acceso libre, como yahoo, gmail, outlook u otros, si lo es, corrobora la información de la empresa y el reclutador). Normalmente una empresa seria contacta a un candidato a través de su correo profesional.

2. Desconfiar del dinero rápido, cuando ofrecen un salario muy por encima del promedio o con muy pocos requisitos, actúa con cautela.

3. Nunca pagar por un servicio de reclutamiento, una empresa seria no solicita a ningún candidato pagos durante el proceso de contratación. Si manejan cuotas de recuperación de los exámenes, no es confiable.

4. Trabajar desde casa. El trabajo flexible no es tan común, así que vale la pena revisarlo, generalmente pedirán que compren algo.