Alejandro Fernández presenta “Caballero”, su nueva canción con mariachi

Ciudad de México.-“El Potrillo”, Alejandro Fernández vuelve a los escenarios con nueva producción discográfica de donde se desprende el sencillo “Caballero”.

El cantante mexicano Alejandro Fernández regresa a sus raíces con la canción ‘Caballero’, primer adelanto del que será su nuevo disco con mariachi y en el que imprime parte de la música que lo vio nacer y que sigue con él.

En entrevista con Yuriria Sierra para Grupo Imagen Multimedia, Alejandro Fernández nos cuenta todos los detalles.

Entrevista

Qué maravilla éste, el primer single del que es su próximo disco. Y se llama nada más y nada menos que “Caballero”.

Yes!

Oye, y un caballero puede serlo de muchas maneras. Una es la que nos cuenta que la canción…

Claro…

Que es una forma de, cuando de repente tienes estos sentimientos que son arrebatados y encontrados, porque de repente a veces no nada más los caballeros, también las damas podemos desear brutalmente a una persona pero a veces no se puede…

Exactamente. Es una canción muy buena, de José Luis Roma, de Río Roma. Tengo la fortuna de conocerlo, ya había grabado anteriormente en discos pasados canciones de él. Tenemos una muy buena relación, cuando me dijo: “Alex, sé que vas a grabar un disco ranchero, tienes que escuchar esta canción”, pensé en que ellos hacen pop y es un pop muy mexicano, pero le encanta el mariachi a Pepe, entonces, me dijo: ·por favor, dame cinco minutos, te la voy a cantar para que la escuches y ya me dices, estoy seguro que te va a encantar, pero quiero cantarte la para que sientas la vibra…”. No es lo mismo que te la manden en un demo a cantártela en persona, y lo recibí en Guadalajara, me encantó la canción, dije qué: “esto es una joya, por favor, déjamela ya, la firmamos”, y se quedó.

Esa fama tienes, Alejandro Fernández, el Potrillo: colaborar con compositores, ahora sí que de chile, mole y pinole, porque lo que tú quieres es escuchar y transmitir una pluralidad de estilos y de ideas y hasta ahora, así lo dice el mundo, no te ha salido nada mal…

Muchas gracias. Pues lo que tratamos es buscar talentos nuevos, canciones nuevas que no están muy quemadas, que no estén trilladas, algo fresco, buscamos melodías buenas y pues yo creo que fue lo que logramos hacer en este material discográfico. Estamos trabajando con los mejores compositores que hay ahorita en el mercado, en el regional mexicano. Está Pepe, el compositor de “Caballero”, que es el sencillo; pero también estamos trabajando con (Horacio) Palencia, con Edgar Muñoz que son compositores. No había trabajado con ellos, pero han tenido muchísimos éxitos en el regional mexicano, en la banda, y con canciones románticas. Entonces, los escuché e hicimos las canciones, las adaptamos al mariachi y quedaron espectaculares. Viene también Joss Favela, que también es otro joven con un talento impresionante, a quien también ya le había grabado una canción, yo le veo muchísimo futuro a ese niño. Y bueno, dos de las canciones que son de las que más me gustan en este disco, de mis favoritas, son de Christian Nodal, que también está haciendo las cosas bien en el mercado de la música y está teniendo muchísimo éxito. Creo que él jamás había compuesto para nadie y es la primera vez que me da dos canciones y son espectaculares.

Y bueno, para eso nos vamos a tener que esperar, porque ahorita nada más vamos a conocer “Caballero”, que es una probadita y el disco viene hasta el año que entra…

Sí, el disco sale en febrero…

El tema de “Caballero” tiene ese toque muy mágico de decir que sabemos mirar hacia el pasado, pero también estamos proyectando la música mexicana hacia el futuro…

Exacto. Queremos, con los arreglos, la música y los mensajes que estamos llevando con las canciones precisamente eso. Es lo que buscamos con los compositores nuevos, traer mensajes nuevos, mensajes frescos y tratar de romper fronteras y proyectarnos a cualquier parte del mundo en donde nos abran las puertas…

Esas la rompiste hace mucho, ¿no?

Pero donde se puedan abrir más, estamos abiertos para poder entrar a nuevos mercados…

Justamente, acabas de recibir hace dos días, en Washington, hace dos días recibiste el Premio de la Herencia Hispana y qué importante esto aquí, en este país, en Estados Unidos…

Y el momento, ¿no?…

Por supuesto…

Creo que es un momento muy atípico, medio gris, pero ya hemos pasado muchas veces por este tipo de problemas. Es temporal. Creo que esto se va a arreglar y me siento súper honrado de haber recibido este premio, de poder ser como el abanderado, de tener el micrófono para poder hablar por nuestros hermanos mexicanos e hispanos que están sufriendo estos problemas. Pero sabemos que con la música podemos romper fronteras y podemos llegar a todos lados. Y, bueno, lo que me provoca es emocionarme para seguirme preparando y evolucionando en la música, para poder dejar el nombre de México en alto y que mi público esté orgulloso de lo que hago…

Porque aquí en Estados Unidos hay una muy amplia población mexicana e hispana en general; pero no nada más eso, dentro de la población estadounidense, incluso adentro del gobierno, y por eso lo celebro muchísimo, gente adentro del propio gobierno en la Casa Blanca, la que entrega este premio, que dice: hay que seguir reconociendo, no nada más al talento, sino la gran pujanza económica, social, creativa, política y de toda índole que tiene la población hispana en este país, ¿no?

Sí, tiene mucho poder, mucha fuerza. Ahorita estamos en el centro del mundo. Se habla de México hasta, bueno, las mismas personas o los mismos anglos que viven aquí, que están en contra de muchas políticas, se están yendo a favor de los hispanos, están apoyando muchísimo a los hispanos.

¿Cuál es el momento que a ti, Alex, te ha emocionado más de este lado del Río Bravo? ¿En qué momento te has sentido más conmovido en esa conexión con la comunidad hispana en Estados Unidos?

Bueno, esto. Yo creo que ha sido uno de los reconocimientos más importantes. Cuando me dieron la estrella en el Paseo de la fama, la estrella en Hollywood. Bueno, aquí en San Antonio Texas también, fue mi primera presentación cuando tenía 7 años, que se me olvidó la canción que cante con mi papá en un homenaje. Muchísimos momentos muy especiales y espectaculares.

Oye ahora que mencionas a tu papá, Vicente Fernández. Acabamos de decirle adiós a José José. ¿Qué le dirías, Alejandro, qué le dirías si lo tuvieras enfrente?, porque seguro algo te habrá movido lo que acaba de ocurrir con José José y pensarás en tu papá también que es un gigante…

Nada. La vida es muy frágil, no hay nada escrito. Me dolió mucho la partida de José José. Era uno de los ídolos, de los artistas que más escuchaba, hasta influenció mi carrera, mi manera de cantar. A mi padre lo veo muy bien. Estamos en contacto muy seguido. Lo veo increíble. Lo veo con muy buena salud. Y pues nada. Tratar de aprovechar el mayor tiempo posible para poder estar con ellos y disfrutarlos.

Y él no te hizo nunca ninguna sombra, por el contrario; porque Alejandro Fernández, tú ya eres tan grande como tu padre, también…

Ojalá. No, no, me falta muchísimo para poder llegar, para llenar los zapatos de mi padre, pero estamos trabajando en eso. Creo que me falta muchísimo por hacer, pero estoy súper orgulloso de lo que ha hecho mi padre, de cómo se entregó a la familia, a su trabajo, de lo responsable que fue y de la carrera que formó…

Y yo creo que él está súper orgulloso también de ver cómo creció su hijo, y creció hasta alcanzar lugares que quizá él mismo no llegó alcanzar. Y te has convertido, tú también, no nada más en un digno hijo de tu padre, sino en un ser humano, ya lo decías hace unos momentos, has roto todas las fronteras y quieres seguir rompiendo más para esta música que a nosotros nos transmite tanto, Alejandro…

Muchas gracias, Yuriria. Somos una extensión de los mismos padres…

Exacto, la fruta no cae lejos del árbol. Y ahorita se escuchaba “Caballero” me acordé lo que me dijo un amigo hace poquitito: ¡ah, qué mexicanos! ¡qué intensos son!

Sí, somos un poquito intensos, ¿no?

Pero eso nos hace maravillosos…

Claro, muy, demasiado… Creo que es lo que nos hace sacar todo adelante, el ser tan intensos y poder tener esa capacidad de poder hacer las cosas por impulso, por no dejarlas a medias. No sé, creo que sí somos muy especiales.

Con información de Excélsior