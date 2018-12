Alejandra Guzmán irreconocible tras cirugía

Tiempo

La cantante Alejandra Guzmán compartió una fotografía en la que la criticaron por haber cambiado sus rasgos tras las cirugías estéticas a las que se sometió últimamente.

La polémica fotografía la compartió a través de redes sociales, en Instagram los comentarios no se hicieron esperar, algunos de sus seguidores le pidieron ya no someterse a más tratamientos ni cirugías.

En los comentarios se puede leer: “Que te hiciste en la cara no me gusta como te ves”, “Que se hizo !!!!???? Sorry pero se Mira feaaaaa”, “ tu como que no aprendiste nada con lo que te pasó en los glúteos te dejaron mal tenemos que aceptar que vamos a envejecer y tenemos que hacerlo con dignidad”, “Te vez irreconocible deja de hacerte tanto daño y acepta la etapa en la que te encuentras , mira cómo está Lucía Méndez parece monstruo.”

Aunque hubo quienes la defendieron: “Hermosa mi reina de corazones”, “Eres bella naturalmente! Te he admirado siempre. Tus verdaderos fans siempre te querremos. Feliz año!”, “Feliz Navidad Ale y sigue cantando como una reina que tu eres, y que viva el rock, y en esta vida nos renovamos, evolucionamos pero nada queda estático”, “Mi hermosa @laguzmanmx como diría María Félix, si la que te critica es fea, no cuenta. Sigue con esa energía, esa luz, esa voz y ese talento que nos regalas día con día. Lo demás no importa y deja que las perras ladren porque es lo único que saben hacer. ¡TE AMAMOS COMO ERES!.”

+Imagen: Publinews