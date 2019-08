“Aldo Ruiz es mentiroso y mitómano“: Cuitláhuac Cardona

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El líder estatal del Comité Ejecutivo de Morena en la entidad, Cuitláhuac Cardona Campos arremetió contra el súper delegado de la Secretaría de Bienestar y quien fuera también dirigente del partido guinda en esta localidad.

En entrevista en el programa “Anagrama“ que se transmitió la noche de éste martes en Canal 26, el morenista catalogó como “mentiroso y mitómano“ a Ruiz López luego de que indicó que “Aldo dice tener una licenciatura en Ciencias Políticas cuando ni siquiera tiene la prepa“.

A su vez Cardona Campos señaló que el ahora funcionario federal carece además de una trayectoria y sobre todo formación de político de izquierda “él dice que fue líder del Movimiento 132, pero la verdad desconozco eso y de igual manera no es suficiente para tener un cargo con la responsabilidad que tiene toda vez que maneja un presupuesto de 3 mil millones de pesos y hasta ahora hay muchas deficiencias en su operación dado que al partid (y a los medios) llegan las quejas de qué no ha concluido los censos y por ello no se entregan en tiempo y forma los apoyos“, dijo.

En este sentido hay que señalar que efectivamente a estaciones de radio y medios digitales incluido El Clarinete continuamente se reciben denuncias de la falta de entrega de apoyos tanto para los estudiantes cómo para los ninis y los adultos mayores.

En ese sentido, Cardona Campos manifestó que en la reciente visita que hizo la Subsecretaria de Bienestar (Ariadna Montiel) a esta capital ya recogió todas esas anomalías para reportarlas con sus superiores.

Más adelante el dirigente del partido que gobierna el país, reiteró que Aldo Ruiz utiliza la estructura de los servidores de la nación para que hablen bien de su jefe y dejó entrever qué podría estar condicionando los apoyos para ganar adeptos en altos niveles del gobierno federal.

Finalmente señaló que “Aldo no se mueve solo, él recibe órdenes de David Monreal“, concluyó.