Alcaldesa de Aguascalientes desconoce investigaciones de Fiscalía contra policías

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aunque reconoció investigaciones de la Fiscalía hacia elementos de la policía municipal, la alcaldesa de Aguascalientes, Miriam Rodríguez Tiscareño, dijo desconocer el desarrollo de las mismas.

“No tengo información de la Fiscalía acerca de la investigación que tienen, pero estamos en contacto el fiscal (Jesús Figueroa) y una servidora. En cuanto tengamos elementos haremos lo conducente”, aseveró.

Entrevistada luego de la presentación de los cursos de verano que ofrecerá la presidencia municipal, Rodríguez Tiscareño agregó que carece de un reporte de parte de la Fiscalía.

“Yo he platicado con el secretario general (Enrique Morán) y con el fiscal para que cualquier información que se requiera, estamos en la mejor disposición”, indicó.

– ¿Pero a usted no le han informado de una persona que están investigando?

– Yo sé lo que comentó el fiscal del número de expedientes que están abiertos, pero no tengo mayor información del curso de las investigaciones y si no hay un requerimiento de la fiscalía tengo que actuar conforme a derecho.

– ¿Son elementos que están vigentes en la Secretaría?

– No tengo los nombres de esos expedientes y por ello menciono que cuando el fiscal nos pase más información, estaremos en posibilidades de actuar.

En días pasados, el fiscal Jesús Figueroa informó de indagaciones en torno a 90 policías de corporaciones municipales, la mayoría del ayuntamiento capitalino.