Alcalde de Rincón de Romos quiso, pero no pudo

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El alcalde neoaliancista de Rincón de Romos, Javier Rivera Luévano intentó cobrar sin trabajar, como docente de la Escuela Normal de aquella localidad.

El pasado 1 de enero tomó posesión como alcalde de esa municipalidad, sin embargo ostenta un cargo con plaza como maestro en la citada institución educativa en donde devenga 60 mil pesos mensuales.

Rivera Luévano debió solicitar de manera inmediata un permiso sin goce de sueldo a partir de esa fecha, dado que por ley esta prohibido percibir dos salarios provenientes de instituciones gubernamentales.

No obstante el primer edil no realizó el trámite aunque también El Clarinete logró conocer que de ese sueldo no ha cobrado y parece que no va a cobrar, dado que luego de que se pidió información de sí el munícipe cobraba como tal además de docente sin dar clases, se le retuvo el sueldo en la Escuela Normal.

El proceso al que tuvo que apegarse es al Artículo 43 el cual es un permiso para mantener la plaza sin trabajar pero tampoco sin gozar del sueldo. El mismo lo inició apenas a fines de marzo.

Actualmente está en trámite el procedimiento y su sueldo está retenido.

Es decir el presidente municipal trató de hacerse el occiso para ver si no solicitaba el permiso y le pagaban, pero no le pegó.

Se quedará solamente con el sueldo que percibe como jefe de la comuna en Rincón de Romos, cantidad que oscila sobre los 80 mil pesos mensuales.