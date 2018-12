Alcalde de Pabellón dice que no le gustaría reelegirse

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-Será hasta las primeras semanas del siguiente año cuando el perredista Cuauhtémoc Escobedo Tejada defina si va por un segundo periodo al frente de la alcaldía de Pabellón de Arteaga.

“No pasa del mes de enero. Ahora estamos preocupados en temas como los abusos de la Comisión Federal de Electricidad, el tema de la seguridad y cerrando el actual año. Luego veremos cómo fortalecer el proceso de toma de opiniones”, apuntó el edil pabellonense.

Para ello, Escobedo Tejada dijo que primero tomará la opinión de diversos sectores de su comunidad, entre estos líderes de colonia y la población en general para ver el desempeño que ha tenido en estos dos años

– ¿Pero a usted si le gustaría reelegirse?

– No, la verdad es que uno no responde a cuestiones de gustos particulares. Por eso digo no. Uno responde a cuestiones de proyectos.

Escobedo reconoció que al ser el único perredista en Aguascalientes que gobierna un municipio es natural que se le relacione con un proceso de reelección; aunque insistió que primero lo analizará a profundidad.

“Es el único municipio que gobernamos y le da una naturalidad de lógica política, pero yo no me defino en gustos personales sino en base a proyectos de carácter de sustento ciudadano”, comentó.

Los once ayuntamientos de Aguascalientes serán renovados en junio de 2019 y los actuales alcaldes y alcaldesas tendrán facultad legal para ir por la reelección.