Alcalde de Asientos un títere de José Manuel González Mota

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Habitantes del municipio de Asientos se manifestaron a las afueras de palacio de gobierno acusando del abandono en que tienen las autoridades de los tres niveles de gobierno a su municipio; así como se lanzaron contra el alcalde Lorenzo Carrillo a quien acusaron de ser un títere del actual diputado local José Manuel González Mota.

“Fuera Mota, fuera Mota” gritaban los inconformes quienes señalaban que el primer edil y el diputado tienen a la población con el “pie en el pescuezo”.

Mencionaron que se ha anunciado por parte del próximo gobierno federal la construcción de una universidad en el municipio, donde el diputado por Morena José Manuel González Mota quiere meter mano para que se la lleven a la comunidad de Villa Juárez que es donde el vive.

Así mismo se quejaron de los problemas que está generando la mina de Carlos Slim que se encuentra en el lugar la cual está generando contaminación en el agua, advirtiendo de problemas que se pueden generar en un futuro con nacimientos de niños deformes.

Indicaron además que el alcalde no da respuesta a nada, donde el pueblo ya está cansado de lo que está haciendo, pues todo lo ve como juego o bien solo recibe órdenes de su amigo Mota.

En el caso de los servicios públicos, el primer edil se los está llevando a Villa Juárez y no a la cabecera municipal, además de que no se nota la gestión para llevar inversiones al municipio, además de que ya solo se tiene el título de “Asientos, Pueblo Mágico”, pues ya no se tienen recursos por falta de proyectos del primer edil y de González Mota a quienes no les interesa la cabecera.