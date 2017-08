Alaniz rechaza enfrentamiento entre Orozco y Herrera por TLE

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El Congreso del Estado sigue estudiando el presupuesto que autorizará para la entrada en operación del Tribunal Electoral local, después que la última propuesta de seis millones de pesos pudiera no considerarse suficiente.

Lo anterior fue reconocido por el diputado del PAN Guillermo Alaniz de León, presidente de la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo, quien de paso rechazó que la falta de acuerdos por recursos signifique una disputa entre el gobernador Martín Orozco Sandoval y el senador Fernando Herrera Ávila, ambos también de extracción panista, como se ha especulado.

A casi 20 días de que arranque oficialmente el proceso electoral que finalizará en 2018, el Tribunal Electoral de Aguascalientes no ha terminado de instalarse debido a la falta de un presupuesto que debe ser autorizado por el Congreso.

De una propuesta inicial que los magistrados habían emitido por 36 millones, la última oferta de los diputados pudiera no rebasar los dos dígitos; señaló en entrevista el diputado Guillermo Alaniz.

“El presupuesto ellos lo elaboran. Es un ente autónomo, lógicamente que tiene que apegarse a los lineamientos de austeridad en el ejercicio del gasto y es lo que se está trabajando con ellos y así lo veremos en la comisión.

– La última propuesta de ocho millones, ¿son suficientes?

– Lo estamos analizando. Ellos habían solicitado al inicio un presupuesto de 36 millones de pesos, una plantilla diferente y después hicieron una reconsideración de 19 millones y el viernes se hizo una propuesta de la Comisión de Vigilancia con una partida de seis millones y en ese sentido decidimos trabajar el punto, junto con el tribunal.

– ¿Usted qué dice?

– Yo soy respetuoso de la autonomía y definitivamente que la parte de los seis millones no alcanzarían, pero en el entendido que los tiempos se han estado recortando y ver si el presupuesto que se les pudiera manejar con estos seis millones sea suficiente para lograr la operatividad.

– ¿No es un estira y afloja?

– No, definitivamente mas bien aquí el tema de dónde sale el presupuesto. El presupuesto de egresos representa cerca de 19 mil 500 millones de pesos, no hay más ingresos y al momento que le asignen a estos nuevos entes un presupuesto se lo tienen que retirar a alguna otra dependencia. No

– ¿No está el gobernador jugando a las vencidas con Fernando Herrera?

– No entiendo porqué manejarlo de esa manera. La verdad es un tema del Tribunal.