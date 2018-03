Al PAN no le interesa el tema ecológico: López

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Agsmx El tema ecológico no figura en la agenda de los gobiernos panistas, enfatizó Sergio Augusto López Ramírez, diputado local del Partido Verde.

“Históricamente a los gobiernos de Acción Nacional nunca les ha interesado el tema de ecología. Para ellos, el tema ambiental se convierte en letra muerta”, abundó el legislador.

López Ramírez denunció una aparente apatía entre sus compañeros legisladores del grupo mayoritario del PAN en torno a puntos de acuerdo del PRI para llamar a un plebiscito en torno a una expropiación de La Pona.

“Se busca preservar esa zona con el respaldo de la ciudadanía a través de un plebiscito. Pero he visto un rotundo no de parte de Acción Nacional. Pero no es un tema de partidos, ni de Sergio López. El tema de La Pona o de Bosque de Cobos es un tema de interés del estado”, reiteró.

Recientemente, se cedió una tercera parte de La Pona al municipio capital de extracción panista; pero organizaciones ambientales y partidos de oposición han manifestado que existe el riesgo de urbanizar el resto de las áreas verdes en ese lugar. En el caso de Bosque de Cobos, un grupo inmobiliario quiere generar un fraccionamiento en la zona.