Al menos tres denuncias por abandono de adultos mayores ha canalizado DIF Municipal

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Invita el DIF Municipal de Aguascalientes a denunciar casos de abandono o maltrato en adultos mayores.

Oscar Monreal Dávila, director de la dependencia, expresó que en la mayoría de los casos que llegan a ocurrir en el municipio, las personas afectadas no pueden presentar una queja, por lo cual pudiera corresponde a un tercero.

“Luego el adulto por sí mismo no lo puede generar, pero se puede generar a través de los vecinos, a través de algún familiar para que acuden y puedan ir al DIF Estatal y en su caso la procuraduría pueda tomar cartas en el asunto”, indicó.

Monreal Dávila señaló que en lo que va del año, el DIF Municipal ha recibido al menos tres denuncias de abandono que se han generado a través de los medios de comunicación.

“A veces no denuncias por desconocimiento. En el DIF Municipal nuestras acciones son preventivas y lo que hacemos es dar cursos de capacitación cada mes en el Indeco, de la forma que pueden generar una denuncia, un llamado de atención y donde acudir”, recalcó el funcionario.

El director del DIF consideró que la labor de trabajo no es de la misma manera que antes. “A veces las personas trabajan de noche, dobles turnos y nos olvidamos de ese vínculo familiar que nos hace fuertes”.