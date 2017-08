Al menos 60 elementos serán destituidos de su cargo por no aprobar examen de confianza

Andrés Rojo

Aguascalientes.- Aproximadamente 60 elementos de Seguridad Pública serán dados de baja ya que no aprobaron examenes de control y confianza, así lo dio a conocer Leonardo Montañez Castro, secretario del Ayuntamiento.

“En el caso de nosotros si no cumplimos también con la federación pues corremos también el riesgo de que luego no se nos otorguen algunos recursos, entonces no vamos a poner en riesgo tampoco esos recursos que nos otorga la federación”.

También anunció que dichos exámenes son un requisito para permanecer o ingresar a la Secretaria por lo que las evaluaciones son muy estrictas y aplicadas por la Federación, por lo que son muy largos los procedimientos.

“Recordemos que cada vez los criterios, tanto de ingreso como para ser dados de baja cada vez son más agudos, cada vez son criterios más laboriosos y tenemos nosotros que realizar ese proceso”.

Para finalizar señaló que la corporación estatal y municipal si pueden tener comunicación y coordinación con estrategias de seguridad, esto por el roce que se tuvo entre el gobernador Martín Orozco y la alcaldesa Tere Jiménez.

“El diálogo es permanente, la relación con el gobernador es una relación excelente, y no solamente con él sino también con los diferentes órdenes de autoridad pero bueno finalmente a los ciudadanos lo que les interesa es eso que estemos coordinados y eso es lo que estaremos haciendo”.