Al borde del llanto José José otorga sus regalías a Sarita

Miami, E.U.- Hace unos días se dio a conocer conocer el audio donde se escucha una discusión entre un notario, Sarita, hija de José José y Laura Núñez, representante del cantante, respecto a si el “Príncipe de la canción” debía firmar o no un poder notarial que otorgaba a la joven los poderes sobre las regalías del trabajo de su padre.

En la grabación se oye a José José, por recomendación de Laura, decir que probablemente era bueno firmar este documento después de recibir una llamada del director de su compañía discográfica, pero Sara y el notario lo persuadieron para que firmara.

La representante del cantante reveló que dicha reunión se llevó a cabo el “6 de febrero en la suit donde estábamos viviendo José José y yo, ahí llegó el notario, (quien) no se identifica”.

Cuando llegó él y Sarita, le dije “‘piensa en lo que vas a hacer y en lo que te vas a comprometer’, porque ya venía viendo esta situación que está viviendo; que no se nos permitiera verlo y tener acceso a él”, contó en entrevista con Javier Poza para Radio Fórmula.

La también amiga del “Príncipe“, señaló que cuando supo que Sarita pretendía que su padre le cediera los derechos de sus canciones, habló “con el director general de Sony y me dice, ‘dile que se espere, que si no después venga a la compañía y aquí firma en mejores condiciones, más fuerte y más recuperado’, por eso le dije, ‘espérate’.

“Y él me decía, ‘es que Sarita insiste’. Entonces que ya, la niña y notario, que les urgía que firmara, lo indujeron y fue un acoso muy fuerte […] Lamentablemente (terminó firmando), por eso que José José está viviendo esta situación”, detalló.

Además, Laura Núñez reveló que esta situación puso mal al cantante: “Yo veía su cara de José, porque al hablar se oye muy débil y no estaba tan débil, era más que se le hacía un nudo en la garganta al expresarse”.

Con este poder notarial que José José firmó, más que el dinero, otorgó a Sara un dominio sobre él: “Le dio todas las facultades, si el moría en el traslado (a Miami), ella estaba totalmente protegida. Y no es lo que tenga José, sino lo que posteriormente podría generar”.

La representante aseguró que intentó evitar a toda costa que el cantante firmara, por eso llamó a Marisol, otra hija del “Príncipe”, pero ella no llegó a tiempo.

“Le llamo, Mary, vente porque a tu papá lo van a hacer firmar. Yo no quiero ser responsable de esto, es muy delicado’ y ella me dice, ‘ay, Lau, yo estoy trabajando, pero ahorita mi esposo se sale del trabajo y va a para allá’, pero llegó cuando su padre ya había firmado”, dijo.

“Después de que José se firmó, se retiraron estas personas (era alrededor de 40 contando guaruras). Yo ayudé a José a pasar a la habitación a que descansara, en eso me abraza y me dice ‘perdón’, yo le dije ‘no José, no es eso. Al contrario me duela la situación que está pasando’. Después Sara entró y le dijo, ‘papá no tienes por qué pedir perdón, esto es así'[…] Se quedó triste, se acomodó en la cama muy triste”, contó.

Luego de ello el intérprete de “El Triste” fue trasladado a Miami, a pesar de que no podía viajar.

