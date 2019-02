Al 30% el avance del proceso electoral

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Reporta el Instituto Nacional Electoral (INE) un avance del 30% en la organización de las próximas elecciones para renovar las alcaldías en Aguascalientes, según el Vocal Ejecutivo, Ignacio Ruelas Olvera.

En estos momentos se pudiera decir que están por tomar las calles para comenzar la localización de ciudadanos y notificarlos de que han sido seleccionados para participar como funcionarios de casilla e iniciar con todo el proceso de capacitación, apuntó.

Sin embargo, reveló que al momento no se han dispersado los recursos para la delegación Aguascalientes para la organización del proceso electoral,por lo que se está operando “con el tanque sin gasolina” literalmente, reconoció.

De 70 millones de pesos hasta 40 millones van para la organización del,proceso y aunque al momento no haya bajado el recurso no se frenará la actividad del instituto para comenzar a peinar las 602 secciones electorales del estado.

“Aún y con la austeridad y la falta de recursos el INE no ha parado actividades, somos un instituto responsable, el procedimiento electoral no se detiene, está trabajando, las consejeras y consejeros han estado capacitando a supervisores y capacitadores, por lo que nosotros estamos listos y la falta de recursos para iniciar no nos asusta”.

Para finalizar, adelantó que ya se está en pláticas con el Instituto de Educación para el tema de las casillas, donde se adelanta que se estima en alrededor de mil 600, de las cuales el 80% se instalarán en escuelas.