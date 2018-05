¡Ahora resulta!, Temo por mi vida: Alfredo González

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras los hechos registrados en que cetemistas oriundos del Estado de México y Oaxaca, tomaron las instalaciones de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el líder Alfredo González indicó que le preocupa su integridad física, luego de que en aquellas entidades de arribaron los inconformes han matado a dirigentes obreros.

En entrevista colectiva, Alfredo González quien ya suma 20 años al frente de esa central obrera, añadió que es gente peligrosa contratada para reventar, lo cual es preocupante, por lo que valorará si es necesario contar con seguridad personal al desconocer que pasará.

“Al momento no he solicitado seguridad personal, ayer yo considere que no, pero sí pudieron entrar a nuestra sede, pueden entrar a cualquier casa”, dijo.

En el recuento de los daños, González informó que se llevaron las llaves del edificio, 4 computadoras, objetos de valor, cámaras fotográficas y celulares, sin embargo no interpuso querella alguna.

Por último el veterano líder sindical resaltó que todavía es hora que se desconoce los motivos por los cuales irrumpieron, donde ojalá y el líder que ellos señalaban de nombre Enrique le de la cara para platicar de que se trata esta situación.

“No queremos sindicalismos gánsteriles, que vengan a trabajar que se ganen los contratos colectivos de buena ley, y que apoyen a la empresa de Aguascalientes y abonen al desarrollo del estado”, concluyó.