Aguascalientes sin problemas de narcofosas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Aguascalientes no presenta un problema de existencia de narcofosas, aseguró el Fiscal General del estado Jesús Figueroa Ortega, tras asegurar que el cuerpo exhumando de una fosa en Calvillo este fin de semana no estaría asociado a temas de narcotráfico, sino más bien a un homicidio doloso.

-¿Cuántas fosas se han encontrado en Aguascalientes?

-Estrictamente esta es la primera como tal; en el estado habíamos encontrado en un inmueble hace algunos meses, un año tal vez, un cuerpo, pero como tal como fosa no hemos encontrado ninguna, salvo esta que tuvimos el fin de semana.

Sobre el caso en particular de esta localización, se limitó a informar que se trata del cuerpo de una persona de entre 35 a 40 años del sexo masculino, mismo al que se le habría privado de la vida desde hace un mes.

Incluso, comentó que ya se tienen investigaciones adelantadas sobre el caso y en particular del presunto responsable.

Informó que no es la primera ocasión en que se realizan cateos para localizar personas desaparecidas, aunque sí la primera con resultados positivos.

Así mismo, relacionado al tema, comentó que en Aguascalientes se tienen entre 115 y 120 carpetas de investigación por personas desaparecidas, en un constante movimiento sobre estos casos, donde todos los días se tienen reportes, aunque en su mayoría regresan al hogar o se localizan a las horas o días.