“Aguascalientes se puede volver un Estado de México en inseguridad” : Heder

Gilberto Valadez

“Es un hecho que hay crimen organizado en Aguascalientes, pero otra cosa que las autoridades no lo quieren reconocer”, tronó el diputado por Morena Heder Guzmán Espejel.

Lo anterior, después de la proliferación de sucesos delictivos en la ciudad capital que van desde ejecuciones en la vía pública hasta el descubrimiento de cadáveres descuartizados.

El legislador de Morena hizo hincapié en la aprobación de la Guardia Nacional que ya fue aprobada por el Senado y ahora por la Cámara de Diputados.

“Yo lamento estos hechos que están ocurriendo en el estado y por ello se requiere la aprobación de la Guardia Nacional. Hay compañeros aquí que quieren hacer modificaciones, pero el chiste se cuenta solo. Urge aprobarlo pues la seguridad cada vez está peor”, insistió Guzmán, quien reiteró que la Guardia Nacional deberá ser tocado en el próximo período de sesiones.

– ¿Ya no caben justificaciones de que vienen a tirar descuartizados de otros estados?

– Nunca se han justificado. Debemos de ser congruentes y atender la situación que ya es preocupante. Ahora son unos descuartizados, mañana va a ser otros. Cuántos más, cuántos feminicidios más. Se está convirtiendo un Estado de México o un Veracruz.

No obstante, Heder Guzmán aclaró que la Guardia Nacional no será una “varita mágica, pero lo que si estoy seguro es que vamos a trabajar muy fuerte”.