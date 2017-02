Aguascalientes recibe facsimilar de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos de 1917

Comunicado

Aguascalientes.- Con la representación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Secretario de Economía del Gobierno Federal, Ildefonso Guajardo Villarreal, entregó al Gobernador Martín Orozco Sandoval, un facsimilar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, como símbolo de la unidad que debe prevalecer entre los mexicanos.

Al recibir el documento, que es una copia fiel del ejemplar de la Carta Magna que resguarda el Archivo General de la Nación, el Mandatario Estatal destacó que para Aguascalientes no sólo es un honor contar con esta reproducción, sino que será un recordatorio permanente del cumplimiento y el respeto que todos los ciudadanos debemos tener a los preceptos que establece la Constitución Mexicana.

“Uno de los principales retos que visualizamos en materia constitucional, es precisamente acercar la constitución a la ciudadanía, y no sólo este documento que hoy recibimos, sino que debemos concentrar los esfuerzos en lograr que cada mexicano, en todos los rincones del país, conozca y respete su Constitución; que sepa que como mexicanos tenemos derechos, pero también muchas obligaciones y que como autoridades también estamos obligados a respetarla, pero también a aplicar la ley de una manera justa”, subrayó Orozco Sandoval.

Destacó que ante los cambios jurídicos que está experimentando el país con las reformas estructurales que impulsa el Gobierno Federal, es necesario armonizar el marco legal de las entidades federativas, por lo que exhortó al Congreso del Estado de Aguascalientes a redefinir la Constitución local y adecuarla a los nuevos tiempos.

“Debemos asumir las exigencias que imponen la política y ser conscientes de la responsabilidad histórica que tenemos con las generaciones actuales y futuras; nuestra constitución no es sólo un documento que plasma la forma en que nos organizamos como nación, sino que nos da identidad, valores, nos une, nos da derechos y fija los objetivos nacionales”, precisó el Gobernador del Estado durante el evento solemne que se llevó a cabo en el histórico Teatro Morelos.

Por su parte, el Secretario de Economía, Guajardo Villarreal precisó que la entrega de este facsimilar se enmarca en la conmemoración del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, por lo que representa un símbolo de la unidad y de la paz que debe prevalecer entre todos los mexicanos, particularmente ante los retos que enfrenta el país.

“En unidad todos podemos sortear los retos que hoy nos amenazan, pero también debemos entender que la unidad no es un cheque en blanco para liberarnos de lo que siempre debe ser la fortaleza de un México fuerte, y eso es el debate constructivo diario de ideas; ese debate seguirá siendo la premisa para construir una patria fuerte, libre e independiente”, puntualizó el funcionario federal.

En ese sentido dijo que la identidad que como mexicanos nos da respeto y nos obliga a cumplir responsabilidades frente al mundo, será sin duda la bandera insigne que guiará a México en este proceso de incertidumbre frente a una nueva relación internacional, siempre, subrayó, con apego a principios fundamentales.

“Los principios constitucionales no se cambian, sólo se adecúan a través de los tiempos a las circunstancias y a las nuevas sociedades; la constitución nos obliga a respetar derechos fundamentales que se derivan de principios básicos”, indicó Guajardo Villarreal.

En el marco de la ceremonia donde estuvieron presentes representantes de los tres poderes de gobierno, el Mandatario Estatal y el funcionario federal develaron la Placa Conmemorativa del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y realizaron una guardia de honor en el Facsimilar de la Carta Magna que hoy se entregó en Aguascalientes.