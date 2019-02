Aguascalientes no presenta problemas de Huachicoleo: SEDENA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Aguascalientes no presenta un problema de huachicoleo como otras entidades del país, aseguró el General de la Décimo Cuarta Zona Militar en la entidad, José Ernesto Ávalos Pardo.

El jefe castrense mencionó que aunque se carezca del problema se está siguiendo al pie de la la letra con la instrucción del gobierno federal de un combate frontal a este flagelo, por lo que los ductos de la entidad están siendo también vigilados, lo mismo que permanecen atentos en las entradas a la entidad para evitar el ingreso de combustible robado mediante pipas.

“Aquí en Aguascalientes afortunadamente no se da esta situación, ósea, no se da, ni tenemos una banda identificada en ese tipo de ilícito”.

Mencionó que están trabajando de una forma normal, sin sentir que la delincuencia en este rubro represente un riesgo o peligro para la entidad, aunque ninguna situación se minimiza, por lo que están atentos a todo lo que sucede en el territorio para combatir este y otros delitos que pudieran darse.

Advirtió que no se bajará la guardia en operativos, por lo que están coordinados con todas las corporaciones federales, estatales y municipales de la entidad para blindarla de cualquier riesgo.