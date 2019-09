Aguascalientes no está considerado como zona sísmica

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En el marco de la conmemoración de Día de la Protección Civil y de los Sismos de la Ciudad de México en 1985, el Coordinador estatal de Protección Civil Héctor Manuel Reyes Hernández, aseguró que Aguascalientes no está considerado como una zona sísmica.

-¿Podrían haber sismos de gran magnitud en Aguascalientes comandante?

-Aguascalientes no es un estado con mucha actividad sísmica, los que han ocurrido han sido de muy baja magnitud, por debajo de los 3 grados Richter que no son perceptibles por toda la población.

Explicó que en el estado el principal problema que se tiene con algunos movimientos de tierra que se ha registrado, tienen que ver principalmente con las fallas geológicas que atraviesan el Valle de Aguascalientes.

Recordó, como recientemente en Jesús María hubo ligeros movimientos por una falla geológica en “El Calvario”, Villas de Guadalupe y San Antonio de los Horcones, afectando de manera lamentable a algunos inmuebles de esos lugares.

Sin embargo, admitió que los riesgos a que se presenten temblores de grandes magnitudes siempre existen, por lo que en ese sentido mediante los simulacros que se hacen tanto a nivel gobierno como iniciativa privada se pretende crear una cultura de prevención para evitar tragedias humanas en caso de contingencia.