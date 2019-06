Aguascalientes fuera de entidades con probabilidades de lluvia

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Sequía continuará alargándose en el estado de Aguascalientes, y es que según los reportes meteorológicos no hay las más mínimas probabilidades de lluvia en los siguientes días, advirtió el Coordinador General de Protección Civil Estatal, Héctor Manuel Reyes Hernández.

De las 32 entidades del país, en 26 se pronostican lluvias, sin embargo, la entidad figura entre las 6 restantes que no están en el reporte.

La situación se vuelve preocupante, pues de los 520 milímetros de precipitaciones anuales en la entidad, hasta el momento no se ha captado ni siquiera el 10%.

“Y pues todavía más de consideración está de que no hay pronóstico de lluvias, pero por el contrario aumentarán los valores en las temperaturas que estarán rondando entre los 32 y 34 grados, por lo que debemos estar preparados para el calor”, advirtió.