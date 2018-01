Aguascalientes está en últimos lugares nacionales en homicidios: Urrutia

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El estado se encuentra entre los últimos 3 lugares en incidencia de homicidios dolosos, esto a nivel nacional, aseguró el Fiscal General del Estado, René Urrutia de la Vega, quien aplaudió que la entidad registre casos mínimos de privación premeditada de la vida.

“Muy por debajo de la media nacional, abría que revisar algún delito en particular, en materia de homicidios ocupamos de los últimos lugares en sentido positivo, en materia de número de homicidios por cada 100 mil habitantes, que es lo que nos da una incidencia delictiva, en materia de homicidios dolosos estamos entre en 30 y 32 lugar, no somos el ultimo tampoco, pero si estamos no antes del 30”.

Sin embargo en torno a otro tipo de delitos del fuero común, que continúan a la alza en la entidad, el fiscal estatal reiteró que los reportes federales refieren no tanto el incremento de faltas, sino el que éstas se denuncias más ante el Ministerio Público.

“Confiamos en lo que arroja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no desconfiamos de los demás, pero no sabemos cuáles son sus metodologías ni la forma en la que utilizan en el buen sentido del término o aprovechan o explotan la infamación estadística que generamos cada uno de los estados en materia de incidencia delictiva”.