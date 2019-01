Aguascalientes entre los estados “más amolados” en cuanto a recursos: CNC

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Luce complicado el desarrollo para los proyectos locales en materia agrícola, ante la reducción de recursos federales, comentó David Nájera Moreno, dirigente local de la Confederación Nacional Campesina (CNC)

En este aspecto, ejemplificó en el caso de carencia de apoyos en torno a programas como la iniciativa del gobierno de Aguascalientes para reutilizar el agua tratada y darle un uso en actividad primaria del campo.

“Si no tenemos el presupuesto y el gobierno del estado no tiene el respaldo económico, por más generación de empleos que haya tenido el gobierno anterior o el actual, toda la población nos vamos a ver afectados. Ese programa era un planteamiento extraordinario, expuso.

El dirigente de la CNC consideró que no existe una equitativa distribución de recursos públicos en los 32 estados del país, luego que se ha enfocado más hacia entidades de la zona sur del país.

“Si revisamos el paquete económico, los estados más beneficiados con miles de millones de pesos son los del sur. Mientras que los más amolados, a quienes no les están asignado recursos, son Colima y Aguascalientes”, lamentó Nájera Moreno.