Aguascalientes en los tres primeros lugares en práctica de vasectomía sin bisturí

Comunicado

Aguascalientes.- Aguascalientes se encuentra en el tercer lugar nacional, en realización de vasectomía sin bisturí, informó Celia Muñoz Angulo, responsable del Programa Vasectomía sin Bisturí del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), quien agregó que de enero a mayo de este año se han realizado, de manera gratuita, 177 procedimientos de este tipo.

Indicó que este programa se realiza, en el municipio capital, en el Centro de Salud de Arboledas, así como en los municipios de Calvillo y Pabellón de Arteaga.

Muñoz Angulo explicó que la vasectomía sin bisturí, es un método anticonceptivo permanente o definitivo, para el hombre que tiene el número de hijos deseados y que recibió previamente consejería.

Destacó que este método no afecta la vida sexual del paciente, no hay riesgos para la salud, es un procedimiento quirúrgico sencillo que no requiere hospitalización y es ideal para el hombre, cuando su pareja presenta problemas de salud crónicos.

Además de que puede reiniciarse la actividad laboral a los dos días después del procedimiento, siempre y cuando no implique esfuerzo físico o trabajo pesado, durante los primeros siete días.

Actualmente el ISSEA realiza orientación, consejería y aplicación de todos los métodos anticonceptivos, además de la realización del procedimiento quirúrgico sin bisturí