Aguascalientes con el diésel más caro del país: PROFECO

México.- La gasolina regular, premium y diésel más barata y más cara de México, fueron presentadas por Ricardo Sheffield Padilla, encargado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en conferencia de prensa matutina este lunes 17 de junio.

Con la finalidad de regular los precios de gasolina en México, se lleva a cabo como cada mes el denominado “Quién es quién en los precios de la gasolina”, el cual se presenta en la conferencia de prensa, por lo que se presentaron las marcas de gasolina más caras del país.

Además se presentan las irregularidades encontradas, de modo que los ciudadanos puedan ser conscientes y puedan denunciar estas irregularidades. En esta ocasión se habló de un dispositivo que algunos propietarios instalan de forma ilegal para regular cuánto dan realmente y cuándo lo hacen. Este dispositivo ha sido llamado “rastrillo”.

Gasolina regular: La más cara y la más barata

El precio más caro de gasolina en México se encuentra en Villa de Tututepec, Oaxaca, con $22.13 pesos. Esto es más caro aún que el precio de gasolina premium más cara del país.

Gasolina regular más cara de México: “Quién es quién”. El precio de la gasolina regular más caro es de 22 pesos. Las otras gasolineras más careras se encuentran en Monterrey, La Paz, Culiacán, Salvador Alvarado, Ahome, Guanajuato y Silao. 17 de junio del 2019

En Sinaloa se encuentran tres de las gasolineras más caras de México, estas se encuentran en Ahome, Culiacán y Salvador Alvarado.

El precio más económico de gasolina regular, es de $17.44 y se vende en Costco del Centro de Tabasco.

Precio de gasolina regular más económico, donde la más barata se encuentra en el Centro de Tabasco. Campeche y Nuevo León junto a Tabasco, son los tres estados con gasolina regular más económica. 17 de junio del 2019

Gasolina premium: La más cara y la más económica

En gasolina premium el precio más alto se encuentra en Monterrey a $21.93, por lo que la gasolina de regular que se vende en Villa de Tutupec, es 20 centavos más cara que la gasolina premium de Orsan del Norte en Nuevo León.

La gasolina premium más cara de México se encuentra en Monterrey, distribuida por Orsan del Norte. Guanajuato y Nuevo León tienen la gasolina premium más cara de México. 17 de junio del 2019.

En este mismo Costco del Centro de Tabasco, se encuentra también la gasolina premium más económica con $19.19 pesos por litro y una ganancia de 22 centavos por litro.

La gasolina premium más económica del país se encuentra a $19.19 en el Centro de Tabasco. Chiapas y Durango junto a Tabasco son los estados con mejor precio de México. 17 de junio del 2019.

Precios del Diésel en México

El precio más alto del diésel se encuentra en Aguascalientes, Aguascalientes, a $21.81 pesos por litro.

El diésel más caro de México se encuentra en Aguascalientes, con $21.81 pesos por litro. 17 de junio del 2019.

El precio más económico de diésel se encuentra también en Tabasco, en Macuspana, a $19.20 pesos por litro ofrecido por Consorcio Marin.

El diésel más económico de México se encuentra en Macuspana, Tabasco, a $19.20 por litro. Destacan 7 gasolineras de Culiacán, Sinaloa.

Destacan aquí también 7 gasolineras sinaloenses que ofrecen el diésel más económico del país. Son de Culiacán, Sinaloa.

Verificaciones en gasolineras: irregularidades

Las verificaciones son necesarias para lograr que los dueños no realicen actividades irregularidades o venta de gasolina ilícita. También se han encontrado dispositivos llamados “rastrillos” que alteran los resultados de la computadora. 2 gasolineras sinaloenses no permitieron realizar la inspección.

En esta ocasión 5 no se dejaron verificar las cuales se encuentran en San Luis Río Colorado, Sonora, Mapatepec, Chiapas, El Fuerte, Sinaloa, Hidalgo, Michoacán, y en Guasave, Sinaloa.