Aguascalientes carece de una ley que proteja a los agricultores

Gilberto Valadez

Se carece de una legislación que proteja a los productores locales del campo, coincidieron participantes en el foro para definir la nueva Ley de Desarrollo Agrícola en Aguascalientes, celebrada en el Congreso del Estado.

En este sentido, Oscar Macías director jurídico de la Sedrae, consideró que sí requiere un reglamento alusivo, mencionando que los agricultores aguascalentenses que les brinde seguridad en el tema de exportaciones.

“Realmente no tenemos una ley o un reglamento que proteja al agricultor y esto puede llevar a muchas cuestiones trágicas tanto económicas y políticas al estado, porque no podemos imaginar si el día de mañana le dicen a una empresa como La Huerta, no puedes pasar a Estados Unidos porque en tu estado hay alguna bacteria”, ejemplificó.

También en este sentido, mencionó riesgos similares para frenar la exportación de guayaba que es uno de los activos en el municipio de Calvillo, “que nos digan no puede pasar a otro país. Es algo muy importante y debe ser la esencia de esta ley”, ahondó.

Por su parte, Lorenzo Ávila, ingeniero agrónomo, comentó que en el campo de Aguascalientes se tiene una dependencia a insumos externos como el caso de fertilizantes o plaguicidas que en muchos casos vienen de otros países.

“Para hacer agricultura sustentable debemos enseñar y capacitar para que los productores aprenden a hacer sus fertilizantes y sus insecticidas con lo que tenemos en el medio”, propuso.

Se emitieron propuestas para la tecnificación en los riegos y racionalizar el uso de productos químicos en el agro.

El foro promovido en el Congreso del Estado se ha realizado en el transcurso de la semana.