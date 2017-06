Aguascalentenses a favor de la Ley de legitima defensa

Andrés Rojo

Aguascalientes.- Ciudadanos de la entidad se muestran a favor de que se apruebe en el estado la Ley de legítima defensa, en el caso de robos a casa habitación e incluso dar la opción de hasta matar a los delincuentes, así lo manifestaron en un sondeo para informativo local.

“Desgraciadamente la misma autoridad y gobierno están haciendo tomar estas decisiones, que son extremas pero no tenemos otra cosa que hacer, o sea si está peligrando la vida de la familia o mis intereses propios tenemos que defenderlos de alguna forma”.

“Si el ladrón trae arma entonces ¿yo qué voy a hacer’ ni modo que le diga “llévense todas mis cosas” y aquí yo me quedo cruzado de brazos, pues no pues no”.

“La semana pasada precisamente me robaron también y me decían “ve a poner la denuncia” pero yo lo sé, sé que no tiene caso porque uno pierde todo el día uno, esperando como limosneros a ver si nos atienden y lo peor es que después de tres días uno ve afuera a la persona y así si uno llega a agarrarlos adentro de su casa está bien, hay que darles”.

De la misma manera comentaron que los diputados deben considerar la posibilidad de replicar esta reforma, o que minimo revisen las posibles modificaciones para mejorar la impartición de justicia.

“Inclusive estamos viendo que aquí el ejército en el centro está tomando medidas para desarmar a la gente pero también ¿cómo le vamos hacer nosotros a los que lleguen con algo para él ni para herirnos o para afectarnos’”.

“Yo creo que está muy bien eso y deberían retomarlo también aquí en Aguascalientes”.

Es importante destacar que la mayoría de los entrevistados dijeron que desconfían de los elementos policiacos, ya que se han visto casos en que los hampones son encubiertos por los mandos.

“La verdad no confiamos, a menos de que sea una persona adinerada o ha llegado al gobierno entonces inmediatamente sacan hasta el helicóptero y se mueven en operativos y agarran a las personas pero a una persona común y corriente ni caso le hacen a uno”.