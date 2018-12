Ags no oculta cifras de delitos: Morán

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Aguascalientes no oculta cifras de delitos, ni mucho menos se maquillan números, señaló el Secretario General de Gobierno, Enrique Morán Faz.

El funcionario público insistió que la entidad sigue siendo de las más seguras de todo el país, sin dejar de reconocer que se tiene una problemática en materia de delincuencia común.

“Yo quisiera nada más hacer un referente; y para ello hace unos momentos le decía a alguien de sus compañeros que para valorar lo que tenemos hay que verlo en el contexto regional, porque sino sólo nos vamos con nuestros números fríos y no se trata de eso”.

Presumió que tan solo en este año que concluye en el tema de homicidios dolosos se tienen alrededor de 71 por debajo del 2017, donde tan solo el vecino estado de Guanajuato superó los 2 mil homicidios en lo que va del año, mientras en Zacatecas están por el estilo y muchos ni siquiera son registrados.

Entrevistado al concluir los trabajos de clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones en el Congreso de Aguascalientes, puntualizó que en Aguascalientes no se minimiza el tema de la inseguridad, donde por encima de todo está la tranquilidad de los habitantes, donde la seguridad es la prioridad para el Gobierno del Estado,

Advirtió que en 2019 no se bajará la guardia en el tema de la seguridad e independientemente al cierre de números en materia de incidencia delictiva se seguirá trabajando día a día por mantener al estado como uno de los más seguros.