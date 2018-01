Agropecuario tierra sin ley

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Congestionamiento vial, tiradero de basura por doquier, falta de señalización, nulo acceso a gente con discapacidad son algunas de las anomalías que se pueden ver en cualquier día de la semana en el Centro Comercial Agropecuario, así lo denunció Jaime Serrano Domínguez, Secretario Estatal de Ecología del PVEM, quien exigió a la autoridad estatal crear la Procuraduría Social para poner orden en este lugar y en cualquier condómino del estado.

Indicó que lamentablemente este punto que se encuentra entre avenida independencia y la carretera 45 norte es una tierra sin ley ya que puede haber tráfico pesado a cualquier hora, la gente puede tirar basura, los comerciantes avientan sus desechos a la calle y ninguna autoridad puede o quiere poner orden, además de que esto genera focos de infección y fauna nociva que puede llegar a poner en riesgo a la gente a que realice sus compras normalmente, “a esto se añade a que todo está saturado de productos de cualquier índole, hasta en las calles que es donde circula la gente hay cajas y cajas de mercancía”. Apuntó que es necesario que el Código Urbano sea aplicado en este sitio ya que los únicos dueños son los condóminos y quien paga las consecuencias son los visitantes.

El dirigente ecologista Jaime Serrano explicó que en un recorrido que hiciera por este lugar inmediatamente se aprecia el caos vial, varios tiraderos de basura tanto de cajas como de productos de la canasta básica, “si hay mercancía que para los comerciantes no es vendible, bien pueden separarla y donarla a alguna institución de interés social que al fin y al cabo es producto que ya no es vendible y bien puede ser consumida por gente de escasos recursos, pero al no haber mano dura en estos condóminos poco se puede hacer con ellos”.

Comentó que además de estas anomalías también se encuentran menores de edad trabajando por lo que la Secretaría Federal del Trabajo también debería darse una vuelta y checar si los comerciantes tienen los permisos de sus padres en regla o simplemente están violando la ley como suele suceder en este lugar que nadie ha querido hacer nada, “incluso, se construyó otro agropecuario pasando tercer anillo al norte de la ciudad capital ya que en el actual es imposible transitar libremente”.

Jaime Serrano Domínguez, Secretario de Ecología del PVEM añadió que en el Agropecuario urge que se implemente un sistema de separación de basura, si existe un reglamento de tránsito interno que se aplique o en su defecto que se elabore uno, un plan de emergencia y que exista un equipo de seguridad para darle más certidumbre tanto a los usuarios como a los visitantes durante su compra.