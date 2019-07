Agoniza la industria textil en Aguascalientes: Economistas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La industria textil agoniza en Aguascalientes, por lo que sí no se renueva y se sube al tren de la automatización tenderá a desaparecer, advirtió el Presidente del Colegio de Economistas, Jael Pérez Sánchez.

Sobre el caso de Industrias Jo-Bar, lamentó la situación e hizo hincapié en que para el caso de Aguascalientes 600 empleos perdidos en un solo sector son demasiados y no se esperaban.

“Esto se da porque simplemente la industria textil en Aguascalientes ha dejado de ser competitiva, comparado con lo que sucede en otros países como China o Bangladesh quienes llevan la delantera y han migrado a la automatización, situación que localmente las empresas del ramo textil no han hecho aquí”.

Para tranquilidad de la población, manifestó que esta situación de Jo-Bar de ninguna manera significa que vaya a contagiar a otros sectores como el automotriz, ni mucho menos que el recorte de personal se haya dado por un tema arancelario de Estados Unidos hacia México, aunque sí se quiere apostar nuevamente al sector en un futuro se deberá de replantar el esquema de producción y negocios.

Sin embargo, advirtió que este debe ser un llamado para empresas pequeñas y medianas del sector automotriz para que migren a las tecnologías, puesto que de lo contrario podrían verse inmersos en una situación similar de desaparición en unos años.