Afirman que la Tierra se acerca a peligrosa zona de meteoros

La Tierra se acerca uno de los lugares más peligrosos del Sistema Solar, el conocido “enjambre Taurid” de meteoros, este mes de junio. La cual es una nube de escombros, con restos de la desintegración de un cometa masivo.

La Tierra se está aproximando a unos 30 mil kilómetros del centro del enjambre, el encuentro más cercano ocurrió en 1975, según los datos del Western Physics Group.

El planeta pasa cerca del enjambre alrededor de dos veces al año, en forma de “lluvias de meteoros”.

Los astrónomos informan que Taurid es una de las mayores amenazas para la Tierra, ya que es el principal sospechoso del famoso “Evento de Tunguska” el cual sucedió el 30 de junio de 1908, en el que 2000 kilómetros cuadrados de bosque fueron arrasados en Siberia.

También piensan que podría ser responsable de una congelación milenaria desde 11 000 a.c. y el meteorito del lago Tagish, que cayó en el territorio de Yukon en Canadá en enero de 2000.

Los investigadores, estiman que Taurid puede ser responsable de algunos eventos catastróficos de la Tierra una vez cada 1000 años, según informa Forbes.

Los científicos consideran que este año es importante para poder estudiar el enjambre, ya que en el mes de noviembre de 2032 la Tierra pasará directamente a través de el, lo que podría ser el escenario de nuevas catástrofes.

El cielo de Estados Unidos ofreció a sus habitantes un increíble espectáculo: una lluvia de meteoros que fue visible en varias zonas.

Los lugares donde la lluvia de meteoros se hizo ver fueron Oklahoma, Alabama, Arkansas, Misuri y Misisispi y los videos son asombrosos.

Las personas no perdieron la oportunidad de capturar videos del fenómeno único que se repetirá en unos días más.

VIDEO – Meteor seen from Perryville from KATV viewer Wes Harris #ARWX pic.twitter.com/1ojbSTMVeg

— Todd Yakoubian (@KATVToddYak) November 3, 2018