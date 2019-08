Afirma INAI, “no somos consentidos del gobierno”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los organismos de transparencia no buscan quedar bien con el gobierno, aseveró Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI)

“No somos consentidos del gobierno porque es lo que menos buscamos. El INAI es una institución incómoda”, subrayó en visita por Aguascalientes.

En torno a las críticas que ha emitido el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del organismo, Acuña Llamas dijo lamentar las aseveraciones; aunque descartó rompimiento.

“Una cosa son las expresiones del presidente, que no han sido las que quisiéramos tener, y otra cosa es su gabinete. Con todos los secretarios nos hemos reunido. No hay una incomunicación con el gobierno”, apuntó.

El presidente del INAI ejemplificó que en el pasado gobierno de Enrique Peña Nieto se emitieron recomendaciones fuertes como el caso de Ayotzinapa.

“Quisiéramos que fuera un discurso cordial, pero tampoco esperamos manifestaciones de aprecio”, agregó.

El consejero informó que en los primeros seis meses del actual gobierno han aumentado las solicitudes de acceso de transparencia hasta en un 40 por ciento.

“El presidente tiene dos lemas