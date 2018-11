Afirma Beltrán que son mínimas las Quejas contra verificadores del MuniAgs

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Jaime Beltrán Martínez, secretario del Ayuntamiento capital, afirmó que son contadas las denuncias en torno a supuestos abusos en que pudieran haber caído los verificadores municipales.

“Se han dado algunas quejas derivado de operativos que a la postre y una vez que se llevó a cabo la investigación resultó que al calor de los mismos operativos se dio una mala interpretación y de mostramos que no hubo una falta del servidor público”, mencionó.

-¿Cuantas quejas?

– Son aisladas. Cinco o seis quejas, sobre todo cuando se dan las verificaciones e inspecciónes se presta mucho a esta parte de decir que vinieron a pedir el permiso y resulta que se encuentra en trámite.

Beltrán Martínez apuntó que se ha venido capacitando a los verificadores de áreas como Servicios Públicos a fin de que no caiga en algún tipo de sobornos para permitir ilegalidades.

“Al momento no se han dado casos de esa naturaleza. Hemos invertido mucho al tema de la capacitación para que los verificadores o los servidores públicos sean conscientes del derecho de respetar a los comerciantes”, insistió.