Afición no merece actuaciones como la que tuvimos contra Pachuca: Beckeles

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Esta mañana, el defensor hondureño de los Rayos, Brayan Beckeles atendió a los medios de comunicación que se dieron cita en las instalaciones de Casa Club.

Brayan habló sobre el resultado del sábado pasado en Pachuca. “Muy difícil, creo que el equipo venía dando buenas actuaciones y al final lo del sábado fue muy complicado, no lo esperábamos, pero somos humanos y tenemos que saber levantarnos de toda adversidad, esta vez no va a ser la excepción, todos sabemos que el camino para poder mejorar es trabajar y estamos haciéndolo de la mejor manera para pensar ya en Monterrey”.

“No nos tiene que volver a pasar, tenemos que ser conscientes de que la afición, nuestras familias y todas las personas que pertenecen a la institución no se merecen algo así y tampoco nosotros porque día a día luchamos, pero también hay que saber que esto es futbol y si no sabes enfrentar esto no puedes ser futbolista”, agregó.

De igual forma, aprovechó para expresar su sentir, mismo que comparte con la afición de los Rayos. “Yo también soy aficionado a Necaxa, estoy dolido y puedo decir que cada uno de mis compañeros también y que estamos trabajando para poder dar estas últimas dos alegrías, necesitamos cerrar de buena manera y esperemos el día sábado poder darle un buen resultado a toda la afición”.

Con respecto al penal en contra, el catracho dijo lo siguiente. “Andábamos de mala suerte todos, se nos anularon dos goles, se les acreditó un penal a ellos, pero al final sabemos que son de esos días complicados y que tenemos que seguir trabajando, seguir luchando y viendo para adelante, que es lo único que nos queda”.

Beckeles mencionó también que la actitud no fue el problema. “Creo que contra Pachuca no fue por falta de actitud, ellos aprovecharon sus ocasiones, contragolpearon bien, Guzmán hizo cuatro goles porque llegaba bien de atrás, nosotros siempre queremos ganar, la actitud es la mejor, puedo asegurar que en los entrenamientos cada uno de los compañeros se entrega al máximo”.

Finalmente, el casaca 2 de los hidrocálidos comentó que deberán cerrar bien. “Habíamos sido la mejor defensa en todo el año y ahorita no hemos respondido, creo que tenemos que trabajar y buscar las bases de lo que nos ayudó en ese momento para estar sólidos. Tenemos que cerrar bien para que el día de mañana podamos estar estables en la porcentual”.