Afectaciones en cultivos de Asientos por heladas: CNC

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Cerrará el año con afectaciones en diversos cultivos en el norte de Aguascalientes, manifestó David Nájera Moreno, dirigente local de la Confederación Nacional Campesina (CNC)

“En estos días, por las bajas temperaturas se han visto afectados los horticultores del estado y no hay quien les pueda resolver nada”, se quejó el dirigente, al señalar la falta de un representante del gobierno federal.

Nájera Moreno criticó la ausencia de una cabeza al frente de la delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), lo cual va en perjuicio de los productores que están siendo afectados.

“El numero exacto de las heladas no lo tengo y sería un mentiroso si digo una cifra. Pero sí hay hectáreas en el norte del estado, particularmente al norte del estado, en Asientos, es donde se han visto afectadas”, abundó el líder de la CNC.

El ex diputado local por el PRI descartó también pláticas con el superdelegado federal Aldo Ruiz, “no ha tenido acercamiento con los productores y no sé si él tenga claro cuáles serán las facultades de su área”.