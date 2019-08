Advierten de constancias falsas de pláticas para sacramentos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A través de redes sociales se encuentran ofertando constancias para evitar acudir a pláticas en templos y parroquias para la realización de sacramentos en la iglesia católica, como por ejemplo, primeras comuniones, XV años y bodas.

Según denuncias en las redes sociales, se ofertan documentos que no tienen ningún valor ante la iglesia católica, pero se cobran entre 200 y 600 pesos, según se ha publicado en varias páginas de Facebook.

No obstante, quienes adquieren los documentos se dan cuenta que fueron estafados cuando llegan a los templos donde se celebrará el sacramento y se les cancela porque los mismos son apócrifos.

“No tienes tiempo de asistir a tomar pláticas para ser padrino de bautizo, confirmación, primera comunión, XV años o boda, tus ocupaciones no te permiten asistir o no encuentras el lugar disponible para escuchar pláticas intensivas y tienen el tiempo encima… No te preocupes contáctame” reza uno de tantos anuncios que ofertan documentos en redes.

Por este motivo, la iglesia católica ya se encuentra tomando medidas de seguridad para evitar el tráfico de documentos falsos, principalmente poniendo sellos secos o bien identificándolos con folios especiales o determinados detalles de impresión.