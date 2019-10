Advierte PES premura en iniciativa para eliminar el fuero en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Sí hubo premura en la propuesta oficial para desaparecer el fuero en Aguascalientes, señaló Karina Banda Iglesias, diputada del Partido Encuentro Social.

“Desde mi punto de vista no se tienen que saltar los turnos. Cuando tenemos iniciativas que tenemos desde legislaturas pasadas”, apuntó.

La secretaria de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado hizo hincapié en que se cambió el dictamen, además de que no hubo tiempo suficiente para analizar el documento correspondiente.

“Es muy poquito tiempo para hacer un diagnóstico. 21 horas no es suficiente, lo que no se vale es querer hacer las cosas de esa manera”, insistió Banda Iglesias.

La legisladora por el PES se mostró a favor de escuchar a funcionarios como los próximos alcaldes para conocer su punto de vista.

El Legislativo de Aguascalientes recibió una iniciativa del gobernador Martín Orozco Sandoval para eliminar el fuero en Aguascalientes. El documento estaba previsto para ser analizado en la sesión de este viernes en la comisión de Gobernación, pero fue retirado del orden del día.