Advierte PAN que no permitirá que se instaure una dictadura en el país

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Frente al nuevo Gobierno, Acción Nacional se convertirá en el partido de la alternativa de los mexicanos, y no permitirá que se instaure una dictadura, siendo una oposición responsable y señalando todo lo que le cause un daño al pueblo de México, ya que los mexicanos no merecen seis años más de desastres.

Lo anterior se dio a conocer la mañana de hoy lunes en una rueda de prensa llevada a cabo en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN, en la que estuvieron presentes: el presidente Paulo Martínez López, el secretario general Ernesto Jiménez Colombo, el senador Toño Martín del Campo, el diputado federal Javier Luévano y el diputado local Gustavo Báez Leos.

El presidente del PAN, Paulo Martínez López, manifestó que Acción Nacional evitará reformas constitucionales que pudieran llevar a México a una dictadura, porque la nación requiere un contrapeso del poder, equilibrio y de personas que alcen la voz.

“Vemos con mucha preocupación un gobierno que ha prometido mucho y no dice cómo va a cumplir las promesas, así como un presidente que se molesta cuando se le exige que cumpla con lo que ofreció en campaña electoral”, manifestó.

Martínez López lamentó que los que se han proclamado como la esperanza de una nación han resultado ser los más grandes dictadores de la historia y Acción Nacional no permitirá que eso suceda en México.

“El PAN será una oposición firme frente a los superdelegados, la amnistía al crimen organizado, el desmantelamiento de las policías civiles y la liberación del consumo de drogas, motivo por el cual señalaremos todos y cada uno de los casos en las diferentes cámaras”, puntualizó.

Por su parte, el diputado federal Javier Luévano manifestó que una de las cosas más preocupantes de la toma de protesta es que el presidente de la República mantuvo su promesa de acabar con la corrupción sin perseguir a nadie, ya que los actos de corrupción en el pasado sexenio fueron demasiados y merecen ser juzgados.

El diputado federal en voz de sus compañeros legisladores pidió a Andrés Manuel que cumpla su promesa de campaña y que baje el costo de la gasolina y aseguró que este tema no se trata de partidos políticos o de rivales políticos, sino del pueblo de México.

Para finalizar, el senador Toño Martín del Campo comentó que la preocupación e incertidumbre que genera el nuevo gobierno sobre el tema de las gasolinas es inquietante, ya que el Presidente dijo que el precio de los combustibles bajaría cuando se termine de construir la refinería, la cual estaría lista en 10 años, lo que es realmente vergonzoso.

Martín del Campo, dijo que ahora el Presidente quiere culpar al PAN del gasolinazo, cuando el que lo aprobó fue el PRI, por lo que ahora como Acción Nacional es la verdadera oposición quiere endosarle esa factura.

Para concluir, el senador le mandó un mensaje al Presidente de la República diciendo que los votos de Acción Nacional para que baje el costo de la gasolina están sobre la mesa, para que cumpla lo que prometió a los mexicanos que confiaron en él.