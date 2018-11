Advierte Morena por “despensómetro” para reelección de alcaldes en 2019

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Diputados de oposición mostraron sus reservas en torno al fallo de la Suprema Corte en el sentido que permitir que los alcaldes que quieran buscar la reelección el siguiente año, puedan permanecer en sus cargos.

En este sentido, el legislador de Morena, Heder Guzmán Espejel, se dijo en contra de esta facultad legal de la que pudieran gozar los once ediles de la entidad, quienes tendrán la oportunidad de contender por un segundo periodo y sin necesidad de pedir licencia.

“Yo lo veo mal que vayan a ser campaña siendo alcaldes, pues mínimo deberían pedir licencia”, comentó.

Guzmán Espejel abundó que los alcaldes y alcaldesas de Aguascalientes deberían de contender en igualdad de circunstancias con los otros candidatos, que también contenderán por el puesto.

“Todos conocemos y aunque dicen que no es cierto, muchos de los recursos de los municipios, se emplean para hacer campaña, sabemos del despensómetro que siempre se utiliza en las elecciones para estar comprando voluntades”, insistió.

Por su parte, la priista Lucia Armendáriz Silva pidió no caer en especulaciones en torno a las acciones que tomarían los alcaldes; pero sí se mostró a favor de tener una mayor revisión a los recursos.

“Se pueden presuponer muchas cosas en ese sentido. La tarea estará en vigilar que no suceda y poder acostumbrarnos a ejercer esta posibilidad que se tenga, si tú así lo decides como funcionario postularte a un ejercicio, aunque es riesgoso”, señaló.

La elección para la renovación de las alcaldías de Aguascalientes tendrá lugar en junio del siguiente año.