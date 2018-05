Advierte Morena a Orozco: “Que no se meta en la elección, porque saldrá raspado”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que el gobierno panista de Martín Orozco Sandoval no se entrometa en el proceso electoral, fue la exigencia que emitió David Monreal Ávila, senador por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)

“Los gobernadores, como el caso de Aguascalientes, lo digo con respeto más vale que no se meta, que no cometa el error de endeudar a su propio estado, como está sucediendo o sucedió en otros. Que no se meta, porque puede salir raspado”, advirtió.

De visita por esta ciudad, Monreal Ávila aclaró que por ahora no tiene quejas contra Orozco Sandoval, pero aseguró que sí hay gobiernos que se están metiendo en las campañas.

“Tenemos la mala experiencia del caso de Zacatecas, donde lo dejaron empobrecido, lo saquearon y todo por quererse imponer con la utilización de programas sociales y la desviación de recursos”, mencionó en referencia a los últimos Ejecutivos priistas que han gobernado su entidad natal.

El senador de Morena también cuestionó la violencia contra candidatos a puestos de elección, de los cuales el más reciente caso fue en contra de su partido político, tras el homicidio contra José Remedios Aguirre Sánchez, quien buscaba la alcaldía de Apaseo el Alto, Guanajuato.

“Lamentable. Es algo que tenemos que condenar enérgicamente, del partido que sea. Me parece que llevar a esta condición en la que está llegando nuestro país es lamentable y no pueden ocultar que estamos en una crisis: son casi cien los asesinados con motivo de la jornada electoral”, declaró.

Monreal adelantó que se espera en Aguascalientes la obtención de 240 mil votos para su instituto político y posicionarse para romper el bipartidismo en el estado.