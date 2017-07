Adolescente pidió dinero a su padre, se lo negó y le dio un hachazo de coraje

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un mozalbete de 16 años hirió a su padre con un hacha porque no le quiso dar dinero para gastar.

Los hechos se suscitaron en la calle 12 de octubre de la colonia 2 de octubre en el oriente de esta ciudad.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal reportó que se re ibis un reporte cerca de las 15:00 horas de una persona lesionada. Al arribar al lugar los elementos vieron que un hombre de identificado como Luis Ricardo de 39 años de edad dio parte a los uniformados que su hijo del mismo nombre de 16 años de edad se molestó porque le pidió 50 pesos para ir a la tienda, cuando el paterfamilia rechazó entregarle la cantidad se molestó bastante y se retiró del lugar.

Apenas un par de minutos más volvió y con un hacha en la mano le lanzó un viaje que lo alcanzó a lastimar en la pierna izquierda para luego darse a la fuga.

Al lugar también arribaron paramédicos que atendieron en su domicilio al hombre lesionado, mismo que no requirió traslado hacia un nosocomio al ser la herida poco profunda y en una zona no vital.

El padre de familia explicó a los policías que su hijo se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico con medicamento controlado mismo que dejó de consumir hace unos días.

Finalmente indicó que no interpondría denuncia en contra de su vástago, por lo que los gendarmes se retiraron del lugar, no sin antes recomendarle no permitir que su hijo abandone sus medicinas.